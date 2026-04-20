Поиск

Военные США опубликовали видеозапись атаки на иранское судно в Оманском заливе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опубликовало видеозапись, на которой видно, как американский ракетный эсминец USS Spruance наносит удар по иранскому судну в Оманском заливе, которое пыталось преодолеть американскую блокаду.

Из видео следует, что американский эсминец шел параллельным курсом с судном и после очередного требования остановиться приказал судну эвакуировать машинное отделение, а затем произвел несколько выстрелов по нему из пятидюймовой пушки MK 45, выведя из строя двигатель.

В CENTCOM добавили, что позже американские морские пехотинцы из 31-го экспедиционного батальона поднялись на борт судна, нарушившего условия блокады, которое сейчас находится под контролем США.

Тем временем иранские военные выступили с предупреждением о готовящихся ответных действиях, сообщил государственный телеканал IRIB.

"Соединенные Штаты, нарушив режим прекращения огня, (...) атаковали иранское торговое судно в водах Оманского моря", - говорится в сообщении иранских военных, опубликованном IRIB. Уточняется, что США уничтожили навигационное оборудование судна и разместили на палубе своих военных, "фактически совершив акт агрессии".

"Мы предупреждаем, что вооруженные силы Исламской Республики Иран вскоре ответят на это вооруженное пиратство США и нанесут ответный удар", - подчеркивается в сообщении.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Оман Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

