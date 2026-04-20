Уолл-стрит в пятницу обновила рекорды в надежде на завершение ближневосточного конфликта

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост в пятницу, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на исторических максимумах благодаря оптимизму по поводу скорого мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий, на период действия перемирия.

"Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской республики Иран", - написал Аракчи в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные.

В пятницу Трамп выразил благодарность Тегерану за разблокировку Ормузского пролива, однако заявил, что Штаты сохранят морскую блокаду Ирана до тех пор, пока "наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%".

Цена бумаг энергетических компаний упала вслед за нефтяными котировками. Рыночная стоимость Exxon Mobil и Chevron Corp. снизилась на 3,7% и 2,2% соответственно. Тем временем акции авиакомпании American Airlines подскочили в цене на 4,2%.

"Фондовый рынок как будто проснулся после плохого сна, длившегося шесть недель, - отметил Майкл Малейни из Boston Partners. - Как будто не будет никаких дальнейших проблем и последствий. Лично я с этим не согласен".

Также участники рынка оценивали корпоративные новости.

Акции Netflix Inc. упали почти на 10%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке увеличил чистую прибыль в первом квартале 2026 года почти в два раза благодаря единовременному доходу, однако прогноз Netflix на второй квартал разочаровал инвесторов.

Компания также объявила, что ее сооснователь Рид Хастингс намерен покинуть пост председателя совета директоров. Он также не будет переизбираться в совет после завершения его срока на этом посту в июне.

Цена бумаг Alcoa опустилась на 6,8%. Американская алюминиевая компания в первом квартале сократила выручку и скорректированную прибыль, причем оба показателя оказались слабее прогнозов рынка.

Капитализация Travelers Cos. повысилась на 0,7%. Страховщик в прошлом квартале нарастил чистую прибыль более чем в 4,3 раза, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Fifth Third Bancorp увеличилась на 1,7%. Американский региональный банк в январе-марте сократил чистую прибыль более чем в 3,7 раза из-за единовременных расходов, однако показатель в расчете на акцию превзошел прогнозы аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 1,79% и составил 49447,43 пункта.

Самый активный рост в индексе показали акции Sherwin-Williams Co., Home Depot Inc. и Merck & Co., подорожавшие более чем на 3%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,2% - до 7126,06 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,52% и завершил торги на уровне 24468,48 пункта.