Суверенный фонд ФРГ откажется от ограничений на инвестиции в производителей оружия

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Суверенный фонд благосостояния Германии (Kenfo) отказывается от ограничений на инвестиции в производителей вооружений в условиях усиления геополитической напряженности.

Фонд сможет свободно покупать акции и облигации оборонных компаний, заявила Bloomberg его генеральный директор Анья Микуш. Ранее фонду было запрещено инвестировать в компании, получающие более 5% выручки от операций, связанных с обороной.

Такое решение согласуется с общим пересмотром позиции инвесторов в Европе, для многих из них вложение средств в производителей вооружений теперь является частью стратегии устойчивых инвестиций, отмечает агентство.

В Kenfo отмечают, что эти вложения "стали необходимыми ввиду изменившейся ситуации в сфере безопасности". Германия наращивает расходы на оборону, и суверенному фонду было бы нецелесообразно отказываться от участия в этом процессе, отметила Микуш.

Теперь Kenfo сможет инвестировать в производителей вооружений, находящихся в Евросоюзе, Великобритании, Норвегии и Швейцарии, сообщила она. Географические ограничения, по ее словам, обусловлены необходимостью соблюдения определенных стандартов экспортного контроля. Вложения в компании, производящие спорные виды вооружений, такие как кассетные боеприпасы, остаются под запретом.

Kenfo, созданный в 2017 году, управляет активами на сумму 25,6 млрд евро.