Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в I квартале вырос г/г в 1,9 раза, до $2,6 млрд

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-марте 2026 года выросли год к году в денежном выражении в 1,9 раза (на 93,4%) на низкой прошлогодней базе, составив $2,6 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР и расчетов "Интерфакса".

В марте было экспортировано легковых автомобилей на $1,1 млрд (+29,6% м/м).

Поставки грузовиков из КНР в I квартале 2026 г. показали рост почти в 1,8 раза (на 76,9%), до $174,2 млн. За март объем поставок составил $67,8 млн (+11,7% м/м).

Экспорт частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в РФ в январе-марте 2026 г. снизился год к году на 12,9%, до $510 млн. За прошлый месяц их было ввезено на $156,6 млн (-11% м/м).

Согласно таможенным данным КНР за предыдущие периоды, экспорт китайских автомобилей в РФ в начале прошлого, 2025-го, года был на минимальных за последние годы уровнях. Предпосылкой для этого, в частности, стало повышение в РФ утильсбора осенью 2024 г. с принятием долгосрочной шкалы его индексации с начала каждого года вплоть до 2030 г. Утильсбор с 1 октября 2024 г. был разово повышен на 70-85%, с 1 января 2025 г. - вырос еще в пределах 20% в рамках принятой шкалы. Очередная индексация в рамках шкалы, также в пределах 20%, состоялась и с начала 2026 г. А до нее, с 1 декабря 2025 г., ставки утильсбора были существенно повышены для автомобилей с двигателями мощностью от 160 л.с.

Сезонность бизнес-активности в КНР в I квартале традиционно определяется также празднованием китайского Нового года, который в 2025 г. пришелся на 29 января - 12 февраля, а в этом году - на 17 февраля - 3 марта.

Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2026 г. с динамикой к АППГ, $ млн*

Период Легковые авто Грузовые авто Автокомпоненты Январь 654,9 (+26,9%) 45,7 (+85,4%) 177,7 (-34,2%) Январь-февраль 1510,7 (+101,5%) 106,4 (+160,9%) 353,5 (-13,5%) Январь-март 2619,8 (+93,4%) 174,2 (+76,9%) 510 (-12,9%)

* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса"

По данным "Автостата", за март из Китая в РФ было ввезено 20 тыс. новых легковых автомобилей (60% от общего объема ввоза в страну за месяц) против 14 тыс. шт. в феврале. Поставки машин с пробегом в марте также выросли месяц к месяцу - до 6,4 тыс. шт. (порядка 20% от общего объема всего месячного импорта "пробега") с 5,5 тыс. шт. в феврале.

"Мы видим, что из Китая сейчас идет 60% импорта новых легковых автомобилей. При этом в марте 2025 года доля Китая составляла 80% от всего импорта", - отмечал замначальника отдела аналитики "Автостата" Дмитрий Ярыгин на онлайн-эфире агентства, добавляя, что наиболее популярными импортируемыми китайскими автомобилями были Geely (в частности, Geely Monjaro), Jetour и GAC.