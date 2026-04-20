"Супер Марио" возглавил североамериканский прокат третью неделю подряд

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Анимационный фильм "Супер Марио: Галактическое кино" по итогам третьих выходных подряд остается лидером проката в США и Канаде, пишет издание The Variety.

Фильм заработал за минувший уикенд $35 млн, его общие сборы в Северной Америке достигли $355,2 млн. Совокупные мировые сборы картины составляют $747,5 млн, и аналитики прогнозируют, что показатель в итоге превысит $1 млрд.

Вторую строчку занимает научно-фантастический фильм "Проект "Конец света" с Райаном Гослингом, заработавший $20,5 млн. Его общемировые сборы превысили $573 млн.

Третье место по сборам в кинотеатрах США и Канады занял фильм ужасов "Мумия" ($13,5 млн). С учетом скромного бюджета в $22 млн аналитики полагают, что снявшие фильм студии Warner Bros. и New Line к концу проката выйдут в плюс.

