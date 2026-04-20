Послов Бельгии и Нидерландов вызвали в МИД Азербайджана

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Посол Бельгии в Баку Жюльен де Фрепон и посол Нидерландов Мариан де Йонг были вызваны в Министерство иностранных дел Азербайджана, дипломатам выразили решительный протест из-за документов, принятых парламентами этих стран, сообщил МИД.

"Послы по отдельности были вызваны в МИД Азербайджана. В ходе встреч им выражен решительный протест против документов, принятых 16 апреля 2026 года парламентами Бельгии и Нидерландов, являющихся очередными безответственными попытками, направленными на подрыв суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.

В Баку считают, что эти документы подготовлены на основе "полностью ложных и необоснованных оценок", они вновь демонстрируют глубоко укоренившуюся антиазербайджанскую предвзятость внутри этих структур.

"Послам было заявлено, что неприемлемые утверждения, содержащиеся в принятых документах, представляют собой грубое нарушение международного права и явное посягательство на верховенство закона. Азербайджанская сторона также решительно отвергла недостоверные ссылки касательно суверенных территорий страны, обвинения в нарушении территориальной целостности Армении, а также заявления о якобы незаконных арестах лиц армянского происхождения. Кроме того, до сведения послов было доведено, что принятие данных документов является особенно парадоксальным, поскольку это совпало с недавней встречей спикеров парламентов Азербайджана и Армении (17 апреля - ИФ)", - отмечается в заявлении.

Баку призвал Бельгию и Нидерланды принять действенные меры для предотвращения нанесения ущерба двусторонним отношениям со стороны антиазербайджанских групп в парламентах этих стран.

Палата представителей Генеральных штатов Нидерландов 16 апреля приняла два парламентских ходатайства депутата Дона Седера - об освобождении "армянских военнопленных" в Азербайджане и о признании "геноцида армян".

Палата представителей парламента Бельгии в тот же день приняла резолюцию депутата Мишеля де Магда: "Право жителей Карабаха на возвращение под международные гарантии безопасности, создание эффективного международного механизма наблюдения, вывод азербайджанских Вооруженных сил на позиции по состоянию на 12 мая 2021 года и решение вопроса армянских пленных и гражданских лиц, удерживаемых в Баку".