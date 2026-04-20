Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Земной серп с "Артемиды-2", первые известные муравьи-чистильщики, как повысить аппетит кошек, привыкших к запаху корма, а также cлучай избавления пациента от ВИЧ после пересадки стволовых клеток брата

Фотография обратной стороны Луны, сделанная экипажем космического корабля "Орион" в ходе миссии "Артемида II" Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые из Японии заставили 12 взрослых кошек сначала поголодать, а потом при кормлении выяснили, что даже после перерыва в приеме пищи из-за привыкания к запаху корма аппетит кошек снижается, а восстановить его может смена корма или даже просто запах новой еды. Домашние кошки, как правило, едят часто, но маленькими порциями. Повторное воздействие запаха пищи приводит к обонятельному насыщению, как и у людей, – есть одну и ту же еду со знакомым запахом хочется меньше. Нового запаха в отношении Felis catus оказалось достаточно, чтобы аппетит на время вернулся, а потребления корма увеличилось. Однако, авторы призвали осторожно обобщать эти результаты на всех домашних кошек, поскольку выборка в эксперименте была скромной и никто из испытуемых не был стерилизован.

- Искусственные подсластители изменяют у мышей состав кишечной микробиоты, синтез короткоцепочечных жирных кислот и экспрессию генов в кишечнике и печени. Некоторые изменения передаются потомкaм. В эксперименте 47 обычных лабораторных мышей разделили на три группы. Одна получала в качестве питья чистую воду, две другие – воду с подсластителями сукралозой или стевией в концентрации 0,1 миллиграмма на миллилитр (это в пределах разрешенного потребления для людей) с возраста четыре недели на протяжении 16 недель. В возрасте 10 недель мышей во всех группах скрещивали, и через семь недель они давали потомство, которое также скрещивали в возрасте 10 недель. Животным первого и второго поколений потомства подсластителей не давали. Полученные чилийскими исследователями результаты противоречат устоявшемуся мнению о метаболической инертности сахарозаменителей и указывают на необходимость дальнейших исследований их безопасности, в частности, в репродуктивном возрасте.

- Американский энтомолог обнаружил в аризонской пустыне первых известных муравьев-чистильщиков. Исследователь увидел, как представители неописанного вида муравьев из рода Dorymyrmex забираются на намного более крупных муравьев Pogonomyrmex barbatus, после чего облизывают и покусывают поверхность их тела. Вероятно, так маленькие муравьи очищают труднодоступные участки на телах крупных собратьев от патогенов. Кроме того, теоретически мелкие муравьи могут передавать более крупным родственникам полезные микроорганизмы и антибактериальные и антигрибковые вещества, а взамен получать из их покровов липиды, а также пахучие вещества, которые делают P. barbatus менее агрессивными и позволяют Dorymyrmex sp. жить мирно по соседству с ними. Когда крупные муравьи уставали от внимания мелких родственников или, возможно, получали от них слишком сильные укусы, они сбрасывали их с себя и быстро уходили.

- Норвежские врачи сообщили о новом случае избавления от ВИЧ! Речь идет о 63-летнем мужчине, которому пересадили стволовые клетки брата-носителя мутации рецептора ВИЧ, препятствующей заражению клеток. Документированных случаев избавления от ВИЧ в мире немного. Все они связаны с пересадкой больным стволовых клеток крови от доноров, несущих мутацию в гене CCR5. Он кодирует белок, который вирус иммунодефицита человека использует для проникновения в иммунные клетки. Мутация CCR5 приводит к образованию дефектного белка, к которому вирус присоединиться не может, поэтому теряет способность к заражению.

- Американские ученые позадавали медицинские вопросы пяти популярным чатботам и получили весьма безрадостные результаты. Заданы были 10 вопросов на пять медицинских тем: рак, вакцины, стволовые клетки, питание и спортивная подготовка. Эксперты оценили как проблематичные 49,6% ответов чат-ботов – 30% как несколько проблематичные и 19,6% как высоко проблематичные. Качество ответов значимо не различалось у разных чат-ботов, но Grok давал больше высоко проблематичных ответов, чем ожидалось при случайном распределении. Наилучшими были ответы по вакцинам и раку, а наихудшими – по стволовым клеткам, спортивной подготовке и питанию.

- Швейцарские ученые разработали систему (под названием MitoCatch) для доставки здоровых донорских митохондрий в заданные типы клеток. В эксперименте с ее помощью замедлили дегенерацию человеческих нейронов in vitro и мышиных in vivo, повысив их выживаемость. Различные неизлечимые в настоящее время заболевания, такие как нейродегенеративные расстройства, атрофия зрительного нерва и сердечная недостаточность, связаны с митохондриальной дисфункцией. Поэтому в качестве потенциальной терапевтической стратегии рассматривается трансплантация здоровых донорских митохондрий.

- В среду N+1 исполнилось 11 лет. По этому поводу редакция сайта подготовила для читателей праздничный тест с одиннадцатью вопросами, каждый из которых связан с одной из опубликованных новостей. Темы – от зоологии и археологии до астрономии.

- 11 апреля завершилась миссия NASA "Артемида-2". Она вернула человека в окололунное пространство – впервые со времен полета "Аполлона-17". Астронавты не только выполнили большую научную программу, но и наблюдали за Землей и Луной. Установлен рекорд во время близкого облета Луны: еще никогда прежде люди не были так далеко от родной планеты. В этом материале собраны лучшие кадры "Артемиды-2": солнечное затмение с орбиты спутника, земной серп и лунные кратеры.