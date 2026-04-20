МИД Венгрии возглавит Анита Орбан

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Новым главой МИД Венгрии станет Анита Орбан, сообщил на пресс-конференции лидер выигравшей парламентские выборы партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Он добавил, что Орбан уже приняла предложение.

Анита Орбан родилась в 1974 году, в 2026 году она была избрана членом Национального собрания Венгрии. С 2021 по 2023 год занимала должность заместителя гендиректора организации "Одна Венгрия", а в 2010-2015 гг. была послом по особым поручениям по вопросам энергетической безопасности в МИД Венгрии.

Анита Орбан - однофамилица уходящего премьера Виктора Орбана. По сообщениям СМИ, никакой родственной связи между ними нет.