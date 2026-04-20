МИД Венгрии возглавит Анита Орбан

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Новым главой МИД Венгрии станет Анита Орбан, сообщил на пресс-конференции лидер выигравшей парламентские выборы партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Он добавил, что Орбан уже приняла предложение.

Анита Орбан родилась в 1974 году, в 2026 году она была избрана членом Национального собрания Венгрии. С 2021 по 2023 год занимала должность заместителя гендиректора организации "Одна Венгрия", а в 2010-2015 гг. была послом по особым поручениям по вопросам энергетической безопасности в МИД Венгрии.

Анита Орбан - однофамилица уходящего премьера Виктора Орбана. По сообщениям СМИ, никакой родственной связи между ними нет.

Новости по теме

Делегация США во главе с Вэнсом направляется в Исламабад на переговоры с Ираном

В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ по делу об отмывании денег

Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

 Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

 Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Уолл-стрит в пятницу обновила рекорды в надежде на завершение ближневосточного конфликта

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 апреля

Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

 Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

 ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1781 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9059 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов