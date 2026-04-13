Петер Мадьяр назвал членство Венгрии в ЕС и НАТО правильным выбором

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Народ Венгрии гордится тем, что их страна входит в Евросоюз и НАТО, заявил на пресс-конференции Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах.

"Венгры довольны тем, что мы принадлежим к самым сильным союзам - к Евросоюзу и НАТО", - сказал он, но упрекнул ЕС в излишней бюрократизированности.

"Я сам работал восемь-девять лет в Брюсселе дипломатом в постпредстве венгерского правительства и имел шанс изучить и узнать работу Евросоюза. Это довольно сложная, чрезмерно бюрократизированная работа", - отметил он.

По словам политика, в работе ЕС можно заметить "большие ошибки".

На выборах находившаяся в оппозиции партия "Тиса" получила 138 мест в парламенте из 199, партия "Фидес" потерпела поражения, получив 55 мест.