Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Венгрия не будет выступать за ускоренное вступление Украины в Евросоюз, однако Будапешт готов обсуждать выделение блоком кредита Киеву, заявил в понедельник Петер Мадьяр - лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах.

"Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС", - приводит его слова агентство Bloomberg.

При этом Мадьяр отметил, что Будапешт будет обсуждать с другими странами ЕС идею выделения Украине кредита в 90 млрд евро.

По его словам, "Венгрия не будет стоять на пути одобрения кредита Украине", однако Будапешт должен сохранить возможность отказа от участия в его выделении, так как Венгрия "находится в очень сложной финансовой ситуации".

Газета The Guardian отмечает, что озвученная Мадьяром позиция по кредиту не решает полностью этот вопрос, но свидетельствует о продвижении в этом направлении.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, чья партия "Фидес" проиграла на выборах, заявлял, что не будет поддерживать такое выделение средств Киеву.