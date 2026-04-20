Власти ОАЭ заявили о ликвидации преступной ячейки, связанной с Ираном

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Силы безопасности ОАЭ заявили, что ликвидировали связанную с Ираном террористическую ячейку и задержали ее членов по подозрению в участии в операциях, направленных на подрыв национального единства, сообщает в понедельник Gulf News.

"Расследование показало, что группа планировала проводить организованные террористические и диверсионные операции на территории государства. Власти заявили, что сеть была связана с иранской группировкой "Вилаят аль-Факих", - пишет издание со ссылкой на эмиратское агентство WAM.

Сообщается, что члены группировки проводили тайные встречи как внутри страны, так и за ее пределами, вербуя эмиратскую молодежь в запрещенные организации. Кроме того, ячейка переводила этим организациям средства.