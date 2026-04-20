Трамп заявил, что разочарован союзниками по НАТО

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью французскому телеканалу LCI о своем разочаровании натовскими союзниками, которые, по словам американского лидера, не пожелали вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе.

"Конечно, я разочарован. Конечно. Жаль, жаль. Но ничего, всё под моим контролем", - приводит телеканал слова американского президента в ответ на вопрос французской журналистки, не разочарован ли он своими союзниками.

На вопрос, не следует ли ВМС Франции вмешаться после сообщений о том, что в воскресенье вечером один из ее кораблей якобы стал целью предупредительных выстрелов в Ормузском проливе со стороны Ирана, Трамп ответил: "Я не знаю. Это зависит от вашего замечательного президента. Это ему принимать такое решение. Не мне".

