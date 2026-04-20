Поиск

Трамп допустил подписание соглашения с Ираном уже 20 апреля вечером

Трамп допустил подписание соглашения с Ираном уже 20 апреля вечером
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Соглашение между США и Ираном может быть подписано уже вечером 20 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox Business.

"Сделка будет подписана сегодня вечером", - считает он.

Ранее в этот день он сказал New York Post , что американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже летит в Исламабад для переговоров с Ираном. По оценке Трампа обе стороны настроены на переговоры, и, по-видимому, в данный момент "никто в игры не играет".

Трамп также заявил, что при необходимости готов встретиться с иранским руководством. "Если они захотят встретиться, у нас есть очень способные люди. Но для меня нет проблемы в том, чтобы самому встретиться с ними", - сказал президент.

Он напомнил, что у США есть одно безусловное требование - отказ Тегерана от получения ядерного оружия. Вместе с тем Трамп продолжил, что Иран может процветать, если сторонам удастся договориться. Трамп заверил, что США ведут контакты с "правильными людьми" в иранском руководстве.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.

Дональд Трамп Иран Исламабад США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1781 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9059 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов