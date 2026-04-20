Делегация США во главе с Вэнсом направляется в Исламабад на переговоры с Ираном

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом летит в Исламабад для переговоров с Ираном, сообщил The New York Post президент США Дональд Трамп.

Также в делегации спецпредставитель президента Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

"Они направляются туда прямо сейчас. Они будут там вечером, по времени Исламабада", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США и Иран настроены на переговоры, и по-видимому, в данный момент "никто в игры не играет".

Также Трамп заявил, что он готов встретиться при необходимости с иранским руководством. "Если они захотят встретиться, у нас есть очень способные люди. Но для меня нет проблемы самому встретиться с ними", - сказал президент.

Он напомнил, что у США есть одно безусловное требование - отказ Тегерана от получения ядерного оружия. Вместе с тем Трамп продолжил, что Иран может процветать, если сторонам удастся договориться. Трамп заверил, что США ведут контакты с "правильными людьми" в иранском руководстве.

Но президент отказался уточнять, какие последствия будут в том случае, если Тегеран не откажется от стремления к ядерному оружию, или если переговоры провалятся.

"Аль-Джазира" сообщила ранее 20 апреля, что власти Пакистана готовятся к визиту в Исламабад переговорных делегаций из США и Ирана, несмотря на заявления иранской стороны об отказе в участии в переговорах. В городе усилены меры безопасности.

Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля.