В Исламабаде продолжают подготовку к переговорам США и Ирана

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Пакистана все еще готовятся к визиту в Исламабад переговорных делегаций из США и Ирана, несмотря на заявления иранской стороны об отказе в участии в переговорах, сообщила "Аль-Джазира".

По данным телеканала, в пакистанской столице 20 апреля приняты строгие меры безопасности, порядок в городе обеспечивают около 20 тысяч полицейских, а также военизированные формирования.

"Аль-Джазира" сообщила, что американская делегация находится на пути в Пакистан, а пакистанские власти "прилагают усилия за кулисами", чтобы убедить стороны сесть за стол переговоров.

Американская делегация должна была прибыть в Исламабад 20 апреля, а сами переговоры, вероятнее всего, были назначены на вторник. Однако позже иранские власти заявили, что пока не планируют участвовать в новом раунде переговоров, так как считают, что США несерьезно относятся к этому процессу.