В Исламабаде продолжают подготовку к переговорам США и Ирана

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Пакистана все еще готовятся к визиту в Исламабад переговорных делегаций из США и Ирана, несмотря на заявления иранской стороны об отказе в участии в переговорах, сообщила "Аль-Джазира".

По данным телеканала, в пакистанской столице 20 апреля приняты строгие меры безопасности, порядок в городе обеспечивают около 20 тысяч полицейских, а также военизированные формирования.

"Аль-Джазира" сообщила, что американская делегация находится на пути в Пакистан, а пакистанские власти "прилагают усилия за кулисами", чтобы убедить стороны сесть за стол переговоров.

Американская делегация должна была прибыть в Исламабад 20 апреля, а сами переговоры, вероятнее всего, были назначены на вторник. Однако позже иранские власти заявили, что пока не планируют участвовать в новом раунде переговоров, так как считают, что США несерьезно относятся к этому процессу.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ по делу об отмывании денег

Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Уолл-стрит в пятницу обновила рекорды в надежде на завершение ближневосточного конфликта

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 апреля

Захваченное США в Оманском заливе иранское грузовое судно направлялось из Китая в Иран

ВМС США взяли под контроль иранское судно в Оманском заливе

Иран отказывается от участия в новом раунде переговоров с США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1779 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9059 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов