Мадьяр призвал Зеленского обеспечить возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить как можно более быстрое восстановление работы нефтепровода "Дружба", передают западные СМИ.

На пресс-конференции Мадьяр заявил, что Зеленскому нужно обеспечить перекачку нефти по трубопроводу, как только его починят. Он также призвал Россию возобновить поставки нефти.

Он подчеркнул, что Венгрия "не допустит никакого шантажа".

Мадьяр также назвал важным и необходимым проект АЭС "Пакш-2". Однако, уточнил он, новое правительство должно разобраться в условиях выделенного на него кредита и понять, можно ли провести его реструктуризацию или рефинансирование.

Ранее уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что по-прежнему не собирается снимать вето с кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины до тех пор, пока не будут восстановлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

Орбан напомнил, что согласно договоренностям с Брюсселем, Венгрия в любом случае не возьмет на себя никаких финансовых обязательств при выделении этого европейского кредита.

Ранее в апреле партия Орбана "Фидес" проиграла парламентские выборы, однако сам он пока остается на посту премьера. Ожидается, что передача власти новому правительству состоится в мае.