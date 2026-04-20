Поиск

Мадьяр призвал Зеленского обеспечить возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить как можно более быстрое восстановление работы нефтепровода "Дружба", передают западные СМИ.

На пресс-конференции Мадьяр заявил, что Зеленскому нужно обеспечить перекачку нефти по трубопроводу, как только его починят. Он также призвал Россию возобновить поставки нефти.

Он подчеркнул, что Венгрия "не допустит никакого шантажа".

Мадьяр также назвал важным и необходимым проект АЭС "Пакш-2". Однако, уточнил он, новое правительство должно разобраться в условиях выделенного на него кредита и понять, можно ли провести его реструктуризацию или рефинансирование.

Ранее уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что по-прежнему не собирается снимать вето с кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины до тех пор, пока не будут восстановлены поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

Орбан напомнил, что согласно договоренностям с Брюсселем, Венгрия в любом случае не возьмет на себя никаких финансовых обязательств при выделении этого европейского кредита.

Ранее в апреле партия Орбана "Фидес" проиграла парламентские выборы, однако сам он пока остается на посту премьера. Ожидается, что передача власти новому правительству состоится в мае.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На АЭС "Бушер" в Иране остались 24 сотрудника "Росатома"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп допустил подписание соглашения с Ираном уже 20 апреля вечером

Делегация США во главе с Вэнсом направляется в Исламабад на переговоры с Ираном

В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ по делу об отмывании денег

Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

Финляндия с июня будет принимать только биометрические российские паспорта

Германия готова начать приватизацию бывшего подразделения "Газпрома"

Уолл-стрит в пятницу обновила рекорды в надежде на завершение ближневосточного конфликта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1789 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9059 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов