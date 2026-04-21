Кремль заявил, что возобновление поставок в Венгрию по "Дружбе" целиком зависит от Киева

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - РФ технологически готова к возобновлению транзита по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, все зависит от Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В настоящий момент, вы знаете, что российская сторона остается готовой в технологическом плане. Мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены. Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, известно ли в Москве что-либо о возобновлении транзита нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" и готова ли российская сторона этот транзит возобновить.

Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по "Дружбе" из-за блокировки со стороны Украины.


Дмитрий Песков Дружба Венгрия Словакия Украина
 Крупнейший в мире айсберг завершает свою историю

 Тринадцать человек, в том числе россиянин, пострадали при стрельбе у пирамид в Мексике

 Apple сообщила об уходе Тима Кука с поста CEO с 1 сентября 2026 года

 Только 16 судов прошли в понедельник через Ормузский пролив
