CENTCOM сообщил о перехвате 27 связанных с Ираном судов с начала блокады

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США с начала блокады перехватили уже 27 торговых судов, вышедших из иранских портов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM.

"С момента начала блокады судов, заходящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, американские силы приказали 27 судам развернуться или вернуться в иранские порты", - говорится в сообщении.

В результате американской блокады полностью остановлена торговля Ирана по морю, заверили в CENTCOM.

Днем ранее американские военные заявили о попытке иранского грузового судна Touska прорвать американскую блокаду в Оманском заливе. После неоднократных требований об остановке, которые судно не выполняло, ракетный эсминец USS Spruance выпустил по нему несколько артиллерийских снарядов. Судно было обездвижено и на его борт с вертолетов высадилась группа американской морской пехоты для захвата и досмотра груза.