Галибаф приедет на переговоры в Исламабад только в случае прибытия Вэнса

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, который возглавлял иранскую делегацию на прошлом раунде переговоров с США, прибудет в Исламабад на нынешние переговоры только в том случае, если в них будет участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников.

Они сообщили, что иранская делегация планирует посетить Исламабад 21 апреля для переговоров с США. По информации издания, Вэнс должен вылететь из Вашингтона в Пакистан также 21 апреля.

Однако ранее 20 апреля президент США Дональд Трамп сообщил New York Post, что американская делегация во главе с Вэнсом уже вылетела в Исламабад для переговоров с Ираном. Также в делегации спецпредставитель президента Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

"Аль-Джазира" сообщала, что власти Пакистана готовятся к визиту в Исламабад переговорных делегаций из США и Ирана, несмотря на заявления иранской стороны об отказе от участия в переговорах.