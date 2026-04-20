Галибаф приедет на переговоры в Исламабад только в случае прибытия Вэнса

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, который возглавлял иранскую делегацию на прошлом раунде переговоров с США, прибудет в Исламабад на нынешние переговоры только в том случае, если в них будет участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников.

Они сообщили, что иранская делегация планирует посетить Исламабад 21 апреля для переговоров с США. По информации издания, Вэнс должен вылететь из Вашингтона в Пакистан также 21 апреля.

Однако ранее 20 апреля президент США Дональд Трамп сообщил New York Post, что американская делегация во главе с Вэнсом уже вылетела в Исламабад для переговоров с Ираном. Также в делегации спецпредставитель президента Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

"Аль-Джазира" сообщала, что власти Пакистана готовятся к визиту в Исламабад переговорных делегаций из США и Ирана, несмотря на заявления иранской стороны об отказе от участия в переговорах.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
На АЭС "Бушер" в Иране остались 24 сотрудника "Росатома"

Трамп допустил подписание соглашения с Ираном уже 20 апреля вечером

