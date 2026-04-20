Поиск

В Пакистан прибыли не менее шести самолетов ВВС США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть американских военных самолетов уже прибыли в Пакистан в преддверии визита в Исламабад делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом для переговоров с Ираном, сообщает "Аль-Джазира", ссылаясь на авиационные данные.

Самолеты, перевозившие коммуникационное оборудование, автомобили кортежа и другую технику и оборудование, приземлились на пакистанской авиабазе Нур-Хан в Равалпинди, главного пункта въезда высокопоставленных лиц в Исламабад. Два американских самолета приземлились там в понедельник, а остальные четыре - за последние 48 часов.

CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Вэнс 21 апреля во вторник во главе делегации отправится из Вашингтона в Пакистан, где во второй раз проведет переговоры с Ираном.

Хроника 28 февраля – 20 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пакистан Исламабад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 20 апреля

Китай в I квартале снизил экспорт чая в РФ на 14%, нарастил поставки кофе почти вдвое

 Китай в I квартале снизил экспорт чая в РФ на 14%, нарастил поставки кофе почти вдвое

АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

 АТОР сообщила об отмене круизов по Персидскому заливу следующей зимой

На АЭС "Бушер" в Иране остались 24 сотрудника "Росатома"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп допустил подписание соглашения с Ираном уже 20 апреля вечером

 Трамп допустил подписание соглашения с Ираном уже 20 апреля вечером

Делегация США во главе с Вэнсом направляется в Исламабад на переговоры с Ираном

В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ по делу об отмывании денег

Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9060 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1793 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов