В Пакистан прибыли не менее шести самолетов ВВС США

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть американских военных самолетов уже прибыли в Пакистан в преддверии визита в Исламабад делегации США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом для переговоров с Ираном, сообщает "Аль-Джазира", ссылаясь на авиационные данные.

Самолеты, перевозившие коммуникационное оборудование, автомобили кортежа и другую технику и оборудование, приземлились на пакистанской авиабазе Нур-Хан в Равалпинди, главного пункта въезда высокопоставленных лиц в Исламабад. Два американских самолета приземлились там в понедельник, а остальные четыре - за последние 48 часов.

CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что Вэнс 21 апреля во вторник во главе делегации отправится из Вашингтона в Пакистан, где во второй раз проведет переговоры с Ираном.