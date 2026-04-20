Президент Бразилии усомнился в желании Ирана развивать программу ядерного оружия

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в понедельник усомнился в том, что Иран пытается разработать ядерное оружие.

"В 2016 году вновь появилась старая история о том, что Иран разрабатывает атомную бомбу. Я в это не верю, так же, как не верил, когда они утверждали в отношении Ирака, что Саддам Хусейн обладает ядерным оружием", - сказал он на пресс-конференции в Ганновере с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По его словам, "время от времени люди создают ложные мифы, чтобы оправдать безответственные позиции, не соответствующие действительности, миру это не нужно, миру нужно больше диалога, больше многостороннего подхода".

Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва Иран
Китай в I квартале снизил экспорт чая в РФ на 14%, нарастил поставки кофе почти вдвое

