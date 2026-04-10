Число раненых военных США в ходе операции против Ирана составило 380 человек

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 380 американских военнослужащих получили ранения с начала операции против Ирана, сообщил Пентагон.

Из них 346 были ранены непосредственно в ходе боевых действий, в том числе 231 военнослужащий Армии, 63 моряка ВМС, 33 военнослужащих ВВС и 19 морских пехотинцев.

В сообщении отмечается, что большая часть раненых военных снова вернулась в строй.

Как ранее сообщал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, большая часть ранений американских военнослужащих является результатом атак иранских беспилотников.

На сегодняшний день в ходе боевых действий погибли 13 американских военнослужащих, в том числе шесть человек в Кувейте и один в Саудовской Аравии. Остальные погибли в результате крушения американского самолета-заправщика.