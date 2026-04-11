Число раненных в ходе операции против Ирана военных США достигло 390

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Согласно последним данным, не менее 390 американских военнослужащих получили ранения с начала операции против Ирана, сообщил Пентагон.

Из них 346 были ранены непосредственно в ходе боевых действий, в том числе 231 военнослужащий армии, 63 моряка ВМС, 19 морских пехотинцев и 33 военнослужащих ВВС.

В сообщении отмечается, что большая часть раненых военных уже вернулась в строй.

Как ранее сообщал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, большинство ранений американские военнослужащие получили в результате атак иранских беспилотников.

На текущий момент в ходе боевых действий погибли 13 американских военнослужащих, в том числе 6 человек в Кувейте и 1 в Саудовской Аравии. Остальные погибли в результате крушения американского самолета-заправщика.

США Пентагон Кувейт Иран
