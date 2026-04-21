Третья женщина-министр в администрации президента США покинула свой пост

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министр труда Лори Чавес-Деремер уходит в отставку из администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Белый дом.

"Министр труда Лори Чавес-Деремер покинет администрацию, чтобы занять должность в частном секторе", - заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Он отметил, что Чавес-Деремер проделала "феноменальную работу", "защищая американских работников, внедряя справедливую трудовую практику и помогая американцам приобрести дополнительные навыки для улучшения их жизни".

Чунг добавил, что место Чавес-Деремер займет ее заместитель Кит Сондерлинг.

В свою очередь, Чавес-Деремер сообщила в соцсети X, что для нее "было честью и привилегией служить в этой исторической администрации и работать на величайшего президента".

"Я горжусь тем, что мы добились значительного прогресса в продвижении миссии президента Трампа по преодолению разрыва между бизнесом и рабочей силой и всегда ставили американского работника на первое место", - написала она.

Тем временем Сондерлинг заявил в соцсети X: "Спасибо президенту Трампу за возможность занять пост исполняющего обязанности министра труда. Мы продолжим борьбу за то, чтобы американские рабочие были на первом месте".

Чавес-Деремер стала третьим министром-женщиной, покинувшим правительство Трампа за последние недели. Ранее свои посты покинули министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и генеральный прокурор Пэм Бонди.

В начале апреля журнал The Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что вслед за Бонди и Ноэм Белый дом могут покинуть еще несколько высокопоставленных чиновников, в том числе Чавес-Дермер.

"Несколько человек, знакомых с планами Белого дома, сообщили, что ведутся активные обсуждения по поводу ухода из администрации других лиц, включая директора ФБР Кэша Пателя, министра армии Дэна Дрисколла и министра труда Лори Чавес-Деремер", - сообщило издание.