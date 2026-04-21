Рынки акций Европы снизились в понедельник

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги понедельника снижением.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,82% - до 621,46 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,55%, германский DAX - 1,15%, французский CAC 40 - 1,12%, итальянский FTSE MIB - 1,36%, испанский IBEX 35 - 1,21%.

Давление на рынки оказало ухудшение настроений инвесторов из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке, усилившего сомнения относительно возможности урегулирования американо-иранского конфликта в ближайшей перспективе.

Власти Ирана, объявившие в пятницу об открытии Ормузского пролива для гражданских судов, в минувшие выходные вновь его перекрыли после того, как США сообщили о захвате иранского грузового судна.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская блокада пролива будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не заключит с Вашингтоном соглашения по спорным вопросам.

Тем временем министерство иностранных дел Ирана сообщило, что у Тегерана нет планов на второй раунд переговоров с США.

Как показали опубликованные в понедельник данные, цены производителей в Германии в марте подскочили на 2,5% в помесячном выражении, рекордными темпами с августа 2022 года. В годовом выражении показатель снизился на 0,2%.

Объем производства в строительной отрасли еврозоны в феврале сократился на 1,9% год к году после январского падения на 4,1%.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx 600 стали фармацевтическая ALK-Abello (+5,8%), производитель стальных труб Tenaris (+3,9%) и оператор онлайн-платформы для онлайн-трейдинга Plus500 (+3,8%).

Самое сильное падение в сводном индексе продемонстрировали дилер подержанных автомобилей Auto1 (-7,8%), работающая на рынке оборудования для отопления и кондиционирования Belimo (-5,1%) и инкассаторская Loomis (-5%).

Заметно подорожали бумаги энергетических компаний, включая Neste и Var Energi (на 3,5%), BP Plc (на 2,9%), ENI (на 2,5%), Shell (на 2,4%), Equinor (на 2,3%), TotalEnergies (на 1,8%).

Значительные потери понесли авиакомпании, в том числе Lufthansa (-3,4%), EasyJet (-3,1%), International Consolidated Airlines (-2,2%).

Негативную динамику показали акции банков: Raiffeisen Bank International (-4,5%), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (-3,4%), NatWest Group и UniCredit (-3%), Societe Generale (-2,7%), Banco Santander (-2,6%), Deutsche Bank, Barclays и Lloyds (-2,2%).

Между тем котировки Commerzbank поднялись на 1,2%, несмотря на мнение UniCredit о том, что германский банк недостаточно подготовлен к потенциальным вызовам и чрезмерно сфокусирован на краткосрочных результатах. Крупнейший акционер Commerzbank рекомендовал банку пересмотреть стратегию, сфокусировавшись на инвестициях и трансформации.

На торгах в Лондоне существенно сократили рыночную стоимость горнодобывающие Antofagasta (-4,4%) и Fresnillo (-4%).

Британская Mulberry Group Plc увеличила капитализацию на 10%. Производитель эксклюзивных сумок и аксессуаров из кожи сообщил о росте выручки на 5% по итогам 2026 финансового года, который завершился 28 марта.

В тройку лидеров снижения в германском индексе DAX вошли MTU Aero Engines (-4,3%), SAP (-3,9%) и Volkswagen (-2,4%), во французском CAC 40 - EssilorLuxottica (-4,3%), Safran (-3,9%) и Compagnie de Saint-Gobain (-3,4%).