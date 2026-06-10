МВФ открыл Армении доступ к $25,1 млн в рамках соглашения SBA

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый обзор в рамках программы stand-by для Армении, сообщает пресс-служба фонда.

"Завершение обзора открывает доступ к сумме, эквивалентной 18,4 млн SDR (около $25,1 млн), доведя общий объем доступа до 36,8 млн SDR (около $50,2 млн)", - говорится в сообщении.

В МВФ отметили, что власти Армении продолжают рассматривать данное соглашение как меру предосторожности и инструмент поддержания макроэкономической устойчивости.

В начале декабря 2025 года исполнительный совет МВФ утвердил новую 36-месячную программу stand-by для Армении в размере 128,8 млн SDR (около $175 млн). После утверждения программы Армении стала доступна сумма, эквивалентная 18,4 млн SDR (около $25 млн).

В МВФ отмечали, что оставшаяся сумма будет предоставляться равными траншами при условии проведения шести полугодовых обзоров. Новое соглашение SBA (stand-by arrangement - ИФ) поможет усилиям властей по поддержанию макроэкономической стабильности и продвижению программы структурных реформ.

МВФ также отметил, что экономическая активность Армении остается высокой, ожидается, что темпы роста реального ВВП замедлятся до 5,25% в 2026 году (в декабре МВФ прогнозировал рост ВВП Армении в 2026 году в 5,5%).

Отмечается, что инфляция останется высокой в краткосрочной перспективе из-за роста цен на сырьевые товары и увеличения логистических издержек в связи с изменением маршрутов торговли, но вернется к целевому показателю Центрального банка Армении в течение прогнозируемого периода.

"Краткосрочные риски для прогноза связаны с беспрецедентной неопределенностью, обусловленной войной на Ближнем Востоке. В среднесрочной перспективе потенциальное замедление роста торговых партнеров и ужесточение глобальных финансовых условий могут повлиять на Армению. Однако внешние и финансовые резервы остаются сильными", - заявили в МВФ.

МВФ в декабре 2022 года одобрил для Армении программу stand-by общим объемом около $177 млн для поддержки усилий властей по сохранению макроэкономической, финансовой и фискальной стабильности и продвижению внутренней экономической программы.