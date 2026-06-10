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В Иране назвали успешными удары по 70% связанных с США целей на Ближнем Востоке

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Иранские военные смогли добиться успехов при обстреле 70% из намеченных целей в ходе недавнего обмена ударами с США, сообщает Fars со ссылкой на военный источник.

"Информированный источник добавил, что, согласно предварительным данным, 70% выбранных целей в рамках этой операции были успешно поражены", - отметило иранское агентство.

Fars уточняет, что баллистические ракеты и дроны смогли пройти через системы ПВО на авиабазе Аль-Азрак в Иордании, на авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте и на базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Командование получило данные об ущербе благодаря спутниковым снимкам и данным полевой разведки.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении американского вертолета Apache.

Хроника 28 февраля – 10 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Кувейт Бахрейн Иордания
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