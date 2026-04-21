США частично ограничили доступ Сеула к разведданным о КНДР

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - США частично ограничили Южной Корее доступ к разведданным, связанным с Севером, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на военных.

"Это правда, что с начала этого месяца американская сторона ограничивает распространение части разведданных о Северной Корее, собранных с помощью спутников", - заявил агентству высокопоставленный военный чиновник.

По его словам, действия Вашингтона не повлияли на уровень готовности южнокорейских вооруженных сил. Собеседник агентства отметил, что обмен разведданными между союзниками о "критической" военной деятельности Северной Кореи, включая запуски ракет, осуществляется "в обычном режиме".

Уточняется, что США ограничили доступ Сеула к разведданным после того, как министр по делам объединения Чон Дон Ён на парламентской сессии в прошлом месяце упомянул северокорейский регион Кусон как одно из мест, где в стране находится завод по обогащению урана.

По мнению американской стороны, это была закрытая информация, основанная на разведданных, предоставленных Вашингтоном.

США Южная Корея разведданные КНДР
