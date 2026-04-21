Amazon вложит еще до $25 млрд в Anthropic

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. инвестирует еще до $25 млрд в ИИ-стартап Anthropic, разработчика ИИ-ассистента Claude, говорится в сообщениях компаний.

$5 млрд Amazon вложит сейчас и до $20 млрд в будущем в зависимости от достижения "определенных коммерческих целей". Первая из этих инвестиций соответствует последней оценке стоимости Anthropic на уровне $380 млрд. Ранее интернет-гигант уже вложил $8 млрд в этот стартап.

Anthropic также обязался в ближайшие десять лет потратить более $100 млрд на технологии Amazon Web Services (AWS) – облачного подразделения Amazon. Обязательство распространяется на нынешнее и будущие поколения кастомных ИИ-чипов AWS Trainium и десятки миллионов ядер центральных процессоров AWS Graviton.

ИИ-компания получит доступ к вычислительным мощностям в размере до 5 ГВт для обучения и развертывания моделей Claude, в том числе к планируемым к запуску в первом полугодии новым мощностям на базе Trainium2 и около 1 ГВт мощностей на базе Trainium2 и Trainium3, которые будут введены в эксплуатацию до конца года.

Партнерство также предусматривает "значительное расширение" мощностей для инференса (эксплуатации моделей) в Азии и Европе.

Кроме того, Claude будет доступен на облачной платформе AWS. Доступ к нему уже есть на Google Cloud и Microsoft Azure.

Amazon в феврале заявляла, что планирует капитальные затраты в этом году на уровне $200 млрд. Основная часть вложений придется на ИИ-инфраструктуру.

