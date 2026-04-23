Два человека погибли, 19 пострадали в результате инцидента на заводе в США

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, 19 пострадали в результате утечки химических веществ на предприятии по регенерации серебра в Западной Вирджинии в среду, сообщают американские СМИ.

Согласно им, когда произошел инцидент, рабочие проводили очистку и дезактивацию завода в городе Нитро (штат Западная Вирджиния), который находится в процессе закрытия.

На заводе произошла химическая реакция с участием азотной кислоты и другого вещества.

По словам президента комиссии округа Канава Бена Саланго, химическая реакция привела к образованию токсичного сероводорода.

В общей сложности в больницу был доставлен 21 человек, двое из которых, по данным Саланго, скончались. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.

Президент компании Ames Goldsmith Corporation, которой принадлежит завод, Фрэнк Барбер заявил, что погибшие были сотрудниками компании.

Уточняется, что семеро из госпитализированных являются сотрудниками скорой помощи, которые прибыли на место происшествия.