ВМС США перехватили 29 связанных с Ираном судов с начала блокады

Фото: Alice Husted/U.S. Navy via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США с начала блокады перехватили уже 29 торговых судов, вышедших или направляющихся в иранские порты, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"В рамках блокады Ирана американские силы приказали 29 судам развернуться или вернуться в порт", - говорится в сообщении.

При этом в CENTCOM назвали неточными данные СМИ о том, что несколько коммерческих судов обошли блокаду, и в качестве примеров приводились суда Hero II, Hedy и Dorena.

"Hero II и Hedy не проходили через блокаду в составе судов, которые перевозят миллионы баррелей нефти на рынок. На самом деле танкеры под иранским флагом стоят на якоре в Чах-Бахаре в Иран после того, как были перехвачены американскими силами ранее на этой неделе. Dorena находится под эскортом эсминца ВМС США в Индийском океане после того, как ранее пыталась нарушить блокаду", - указало командование.

При этом подчеркивается, что "американские военные имеют глобальный охват. Американские силы действуют и обеспечивают соблюдение блокады на Ближнем Востоке и за его пределами".

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ВМС США Центральное командование Индийский океан
