Поиск

Axios сообщил, что министр ВМС США ушел в отставку на фоне разногласий с главой Пентагона

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министр военно‑морских сил США Джон Фелан покинул должность из-за разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Об отставке Фелана ранее сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Исполнять обязанности министра ВМС будет его заместитель Ханг Као.

Источник издания утверждает, что Фелан "не ладил" с главой Пентагона, хотя при этом поддерживал рабочие отношения с президентом США.

Собеседник Axios охарактеризовал ситуацию как конфликт восприятия полномочий. "Фелан не понимал, что он не начальник. Его работа заключается в выполнении отданных приказов, а не тех, которые, по его мнению, должны быть отданы", - пишет Axios со ссылкой на источника.

Издание отмечает, что увольнение стало неожиданным для значительной части военного руководства и расширило список высокопоставленных чиновников, покинувших свои посты в нынешней администрации.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

