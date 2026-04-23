Трамп заявил, что не торопит Иран со сделкой

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вашингтон не торопит Тегеран с заключением сделки, четких временных рамок касательно режима прекращения огня и согласования новой даты переговоров с Ираном нет, заявил президент США Дональд Трамп.

"Нет никакого давления относительно сроков для этого", - сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, сообщения "об окне в три-пять дней" являются "ложными".

"Люди говорят, что я хочу поскорее закончить это (конфликт - ИФ) из-за промежуточных выборов (в Конгресс США - ИФ) - это неправда", - добавил Трамп, пояснив, что американская администрация хочет "заключить выгодную для американского народа сделку".

Президент США полагает, что американская морская блокада иранских портов "пугает" иранцев "даже сильнее, чем бомбардировки".

"Их бомбили годами, но блокаду они ненавидят", - отметил Трамп.

Кроме этого в интервью он охарактеризовал министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи как умного человека и отметил, что ожидает, что "он все еще будет таким, когда переговоры возобновятся".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сроки перемирия с Ираном не жесткие, их окончательно установит Трамп.

"Президент не устанавливал жестких сроков для получения иранского предложения. Сроки будут диктовать главнокомандующий и президент США", - сказала она журналистам в среду.

