Что случилось этой ночью: четверг, 23 апреля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспилотники атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске Самарской области, погиб человек. В Самаре обломки дрона упали на крышу многоквартирного дома, несколько человек пострадали, один был госпитализирован. В области продолжает действовать угроза атаки беспилотников.

- Пентагон объявил об отставке министра военно-морских сил США Джона Фелана. Его обязанности временно возьмет на себя заместитель Ханг Као. По данным Axios, Фелан ушел в отставку на фоне разногласий с Питом Хегсетом.

- Вашингтон не торопит Тегеран с заключением сделки, четких временных рамок относительно режима прекращения огня и согласования новой даты переговоров нет, заявил президент Дональд Трамп.

- КСИР выступил с предупреждением о сокрушительных ответных мерах на любые новые акты агрессии против Ирана, указав, что готов преподнести "сюрпризы", превосходящие воображение противника.

- Два человека погибли, 19 пострадали в результате утечки химических веществ на предприятии по регенерации серебра в Западной Вирджинии.

- Следствие предъявило обвинение руководителю туристической фирмы и двум ее сотрудникам после гибели трех человек на горе Мунку-Сардык в Бурятии.

- Корабли ВМС США с начала блокады перехватили 29 торговых судов, вышедших или направляющихся в иранские порты, информировало Центральное командование ВС США.

