Британские водолазы готовятся к разминированию Ормузского пролива

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Британские военные водолазы готовятся к разминированию в Ормузском проливе на случай, если будет принято такое решение, сообщает Politico со ссылкой на Минобороны страны.

По данным министерства, эксперты Королевского военно-морского флота, прошедшие подготовку по обезвреживанию и разминированию, готовятся к проведению соответствующих операций в Ормузском проливе.

Великобритания также подтвердила, что предоставит автономные системы поиска мин в рамках предлагаемой многонациональной миссии по охране пролива.

Politico отмечает, что Лондон таким образом стремится показать президенту США Дональду Трампу готовность внести серьезный вклад в охрану ключевого прохода через Персидский залив.

В прошлом месяце Великобритания заявила, что рассматривает возможность отправки в Персидский залив корабля Королевского военно-морского флота или коммерческого судна, оснащенного автономными системами поиска мин.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на трех американских чиновников сообщило, что представитель Пентагона заявил Конгрессу США, что операция по разминированию Ормузского пролива может занять до шести месяцев.

"Пентагон довел до сведения Конгресса, что чтобы полностью очистить Ормузский пролив от мин, заложенных иранскими военными, может потребоваться шесть месяцев работы, и любая такая операция может пройти лишь тогда, когда завершится война США и Ирана. Такая оценка ситуации означает, что экономические последствия конфликта могут ощущаться и в конце этого года и далее", - говорилось в публикации.