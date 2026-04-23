Министр ВМС США ушел в отставку

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министр военно-морских сил США Джон Фелан ушел в отставку, сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

"Министр ВМС Джон Фелан покидает администрацию, прекращение полномочий вступает в силу незамедлительно", - сообщил Парнелл.

"От имени министра обороны и заместителя министра обороны мы выражаем благодарность министру Фелану за его службу министерству и военно-морским силам Соединенных Штатов. Мы желаем ему успехов в дальнейшей работе", - добавил представитель Пенагона.

Исполнять обязанности министра ВМС будет его заместитель Ханг Као.

