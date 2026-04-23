В Словакию возобновились поставки нефти по трубопроводу "Дружба"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Словацкая сторона утром в четверг начала получать нефть по трубопроводу "Дружба", сообщают европейские СМИ со ссылкой на министерство экономики Словакии.

Согласно информации ведомства, первые поставки были зафиксированы около 02:00 утра по местному времени (03:00 по Москве).

Накануне министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба" в Словакию ожидается в четверг.

АО "Укртранснафта" сообщило венгерской MOL, что в полдень среды Украина начала прием нефти из Белоруссии по трубопроводу "Дружба". MOL ожидает, что первые поставки нефти после возобновления работы украинского участка трубопровода поступят в Венгрию и Словакию не позднее четверга, говорилось в сообщении компании.

Венгрия и Словакия с 27 января не получали российскую нефть по "Дружбе" из-за блокировки со стороны Украины. В связи с этим действующий премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не снимет вето с кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины до тех пор, пока не будут восстановлены поставки нефти.

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить как можно более быстрое восстановление работы нефтепровода "Дружба".