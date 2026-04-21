В Казахстане заявили, что РФ предоставит 85% средств в кредит для строительства АЭС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия предоставит Казахстану для строительства атомной электростанции (АЭС) 85% средств в виде кредита, остальные 15% возьмет на себя правительство Казахстана, сообщил глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

"Проблем с финансированием по нашей станции не будет. Определена формула, в рамках которой Российской Федерацией правительству Республики Казахстан будет предоставлен межгосударственный кредит", - сказал Саткалиев журналистам во вторник в Астане.

Он добавил, что прорабатываются соответствующие межправительственные соглашения. "Это будет межгосударственный кредит. Сейчас разрабатываются межправительственные соглашения: первое – о строительстве атомной станции, второе – о предоставлении финансирования с российской стороны. Рассматривается финансирование со стороны Российской Федерации, где 85% будет в виде кредита и 15% – со стороны правительства Казахстана", - уточнил Саткалиев.

Глава агентства напомнил, что предварительная стоимость строительства АЭС с участием "Росатома" составляет около $15 млрд за два энергоблока мощностью 1200 МВт.

В Казахстане планируется построить несколько АЭС. Первую построит "Росатом", строительство станции займет ориентировочно 11 лет и может быть завершено в 2035-2036 годах. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше стартовали 8 августа 2025 года. Название первой АЭС – "Балхаш".

Вторая станция с рабочим названием "Мойынкум" также будет размещена на Балхаше.

Для возведения второй АЭС на Балхаше Казахстан в качестве приоритетного партнера рассматривает китайскую CNPC.