Экологи подали в суд на правительство США из-за одобрения проекта BP в Мексиканском заливе

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Экологические организации подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за одобрение нового проекта BP plc по бурению сверхглубоких нефтяных скважин в Мексиканском заливе ровно через 16 лет после катастрофы на платформе Deepwater Horizon, которая привела к крупнейшему разливу нефти в истории США, пишет The Guardian.

Издание напоминает, что в марте был одобрен план BP по бурению нефтяных скважин на еще больших глубинах, чем в рамках проекта Deepwater Horizon, в результате аварии и взрыва на котором погибли 11 человек и в океан вылилось более 3 млн баррелей нефти, утечку которой удалось остановить только через 87 дней.

Проект британской компании стоимостью $5 млрд, известный как Kaskida, будет расположен примерно в 250 милях от побережья Луизианы, и буровое оборудование будет погружено на глубину 6000 футов в воды Мексиканского залива. "Затем бурение будет продолжено на гораздо большую глубину, вглубь морского дна, достигнув в общей сложности около 6 миль - глубже, чем высота Эвереста", - отмечает газета. По прогнозам BP, после начала добычи в 2029 году из шести скважин будет добываться около 80 тыс. баррелей нефти в сутки из месторождения с запасами в 10 млрд баррелей.

По мнению истцов, новое бурение, одобренное министерством внутренних дел США, может привести к катастрофической опасности для окружающей среды и местных сообществ. В иске утверждается, что BP не предоставила требуемую законом информацию, касающуюся проекта, и не смогла продемонстрировать свою способность безопасно бурить на таких экстремальных глубинах, где возрастает вероятность инцидентов, связанных с потерей контроля над скважиной, подобных тем, что произошли на Deepwater Horizon.

Между тем, BP, не являющаяся ответчиком по делу, отвергает обвинения в том, что проект Kaskida будет небезопасным. Бюро по управлению энергетическими ресурсами океана (BOEM), агентство в составе министерства внутренних дел США, заявило, что не комментирует текущие судебные разбирательства. "Рассмотрение министерством всех разрешений и планов, связанных с проектами по добыче на шельфе, включает в себя анализ и проверку на самом высоком уровне... Платформа Kaskida представляет собой важный шаг вперед, позволяющий извлечь более 275 млн баррелей ранее недоступной нефти в Мексиканском заливе", - отметило ведомство в своем заявлении.

Администрация Трампа стремится ускорить бурение нефтяных скважин в стране, в том числе в Мексиканском заливе, а также на побережье Калифорнии и Арктики, чтобы еще больше укрепить позиции США как ведущего мирового производителя углеводородов, напоминает издание.

Взрыв на принадлежавшей BP платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе 20 апреля 2010 года стал причиной одной из самых страшных экологических катастроф в истории США. Суд в США утвердил рекордный штраф BP за аварию в Мексиканском заливе - $20,8 млрд, которые компания должны выплатить в течение 16 лет. В общей сложности BP оценивала свои затраты в связи с аварией более чем в $53 млрд.