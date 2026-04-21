РФ примет активное участие в консультациях по кандидатуре на пост генсека ООН

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия будет принимать самое активное участие в консультациях по кандидатуре на пост генсека ООН, знает с хорошей стороны многих потенциальных кандидатов, это относится, в том числе, к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, заявили в Кремле.

"Сейчас многие страны ведут достаточно напряженные консультации в связи с процессом выдвижения кандидатур. У нас изменений в позиции нет, она последовательная. Мы знаем многих потенциальных кандидатов, знаем с очень хорошей стороны господина Гросси. Мы в постоянном контакте, тем более, что все больше в критической, проблемной зоне вопросы, которые касаются МАГАТЭ, в том числе в контексте войны в Иране", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос поддержит ли Россия кандидатуру Гросси на пост генсека ООН.

"Сейчас все будут вести весьма сложные консультации, разумеется, мы будем принимать в них участие", - сказал представитель Кремля.

На вопрос, не было ли консультаций с Кремлем по поводу того, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев якобы рассматривает возможность занять эту должность, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Таких консультаций не было".

Дмитрий Песков Касым-Жомарт Токаев МАГАТЭ ООН
