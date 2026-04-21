Фицо обсудил с Мадьяром тему нефтепровода "Дружба" и иск против ЕС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что обсудил с лидером победившей на выборах в Венгрии партии Петером Мадьяром тему открытия нефтепровода "Дружба" и совместный иск против программы ЕС RePowerEU.

"Главной причиной моего звонка Петеру Мадьяру было узнать позицию новых венгерских властей по вопросу возобновления работы нефтепровода "Дружба" и иску против программы RePowerEU, который Словакия и Венгрия вместе подают против ЕС в связи с прекращением поставок российских нефти и газа", - написал словацкий премьер-министр в социальной сети X по итогам разговора.

Фицо сообщил, что, поскольку Мадьяр пока еще не занял пост премьер-министра Венгрии, он смог высказаться по этим вопросам только в общих чертах. Премьер не стал уточнять, что именно ответил ему Мадьяр.

Лидер Словакии заявил, что Братислава стремится к сотрудничеству с Будапештом по энергетической безопасности.

Фицо поздравил Мадьяра с победой и пригласил его посетить Словакию.

Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по "Дружбе" из-за блокировки со стороны Украины. В связи с этим действующий премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не снимет вето с кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины до тех пор, пока не будут восстановлены поставки нефти. Мадьяр после победы на выборах призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить как можно более быстрое восстановление работы нефтепровода "Дружба".

Регламент RePowerEU, в частности, подразумевает постепенный запрет на импорт в ЕС российских энергоносителей, на импорт всего газа - к ноябрю 2027 года, на импорт нефти - к концу 2027 года. В Будапеште и Братиславе ранее заявляли, что такой запрет может быть принят только в рамках санкций и единогласно, тогда как REPowerEU была одобрена как мера торговой политики, не требующая единогласия. В связи с этим обе страны выразили намерение оспорить постановление в суде.