Каллас не ждет новых препятствий для одобрения кредита ЕС Киеву после починки "Дружбы"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что поскольку Украина объявила о восстановлении работоспособности нефтепровода "Дружба", у Венгрии и Словакии теперь не должно быть возражений в отношении кредита Евросоюза Киеву.

"Возобновление работы нефтепровода - обещание, которое дала Украина, так что все помехи устранили", - сказала она на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Она напомнила, что именно проблема с работой нефтепровода были основанием для Венгрии и Словакии не давать добро на кредит в 90 млрд евро для Киева.

Она напомнила, что не является экспертом в нефтяной сфере, и не способна ответить, можно ли уже сейчас прокачивать нефть по "Дружбе".

"Вследствие венгерских выборов появилась новая возможность, и я ожидаю положительного решения по займу в 90 млрд евро в ближайшие 24 часа", - сказала Каллас.

По ее словам, министры на заседании высказали желание быстрее продвигаться с решением вопроса о введении 20-го пакета санкций против России.

"Мы вернемся к решениям, которые давно заблокированы, как и кластеры переговоров о вступлении Украины в ЕС (...). Мы рассмотрим санкции, которые еще не стали предметом согласия, и нам следует продвигаться с новым пакетом санкций", - сообщила она.

Каллас также сообщила, что идет работа над предложением ограничить ветеранам СВО поездки в ЕС.

