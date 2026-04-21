Трамп вновь заявил, что не хотел бы продлевать перемирие с Ираном

США готовы на тот случай, если придется возобновить боевые действия

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не желает продлевать режим прекращения огня с Ираном.

"Я не хочу этого делать", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о возможности продления перемирия. При этом он выразил надежду, что в скором времени получится заключить соглашение об урегулировании конфликта с Тегераном.

Вместе с тем глава Белого дома добавил, что США готовы при необходимости возобновить военные действия против Ирана.

"Мы готовы. Военные США готовы действовать", - сказал президент.