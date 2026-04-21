Трамп призвал Иран к переговорам освободить приговоренных к казни женщин

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал руководство Ирана освободить восемь женщин, которых, по его сведениям, ожидает казнь.

"Иранским руководителям, которые вскоре будут вести переговоры с моими представителями: я был бы чрезвычайно признателен за освобождение этих женщин", - написал он в Truth Social, приложив фото приговоренных женщин.

По словам Трампа, "это было бы отличным началом переговоров".

"Я уверен, что они оценят тот факт, что вы это сделаете. Пожалуйста, не причиняйте им вреда!" - добавил президент.

СМИ сообщали, что в Иране приговаривают к смертной казни через повешение участников прошедших в конце прошлого и в начале этого года акций протеста, в том числе женщин.

