В Мали освобождены захваченные террористами двое сотрудников российской геологической партии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Силами российского "Африканского корпуса" на территории Мали в результате проведенной специальной операции были освобождены захваченные в июле 2024 года в Нигере террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" сотрудники российской геологоразведочной компании - гражданин России и гражданин Украины, сообщает министерство обороны РФ.

"Освобожденные военнослужащими российского "Африканского корпуса" заложники будут доставлены самолётом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву для прохождения лечения и реабилитации", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, речь идёт о гражданине РФ Олеге Грете, 1962 г.р. и гражданине Украины Юрии Юрове 1970 г.р.

"Первичное медицинское обследование российскими медиками в госпитале "Африканского корпуса" выявило у них многочисленные заболевания и сильное физическое истощение", - информирует Минобороны России.

"Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" - запрещённая в РФ террористическая организация.