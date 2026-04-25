В Мали вооруженные группировки захватили ряд военных объектов

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные группировки захватили несколько военных объектов в Мали, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на военных.

"Армия Мали заявила, что вооруженные "террористические" группировки в субботу атаковали несколько военных объектов в стране, (...) на западе Африки, и бои продолжаются", - передает телеканал France 24.

По словам очевидцев и корреспондента Associated Press, стрельба слышалась в нескольких районах, включая международный аэропорт в столице Бамако.

По данным очевидцев и источника в службах безопасности, выстрелы также раздавались в Кати - родном городе президента переходного правительства Ассими Гойты, а также главном городе на севере страны Гао и в городе Севара, расположенном в центральной части страны.

Мали уже более 10 лет ведет борьбу с джихадистскими формированиями.

В 2012 году туареги подняли восстание в Мали. В 2014 года власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор. Однако дестабилизация ситуации в стране привела к росту активности групп радикальных исламистов, затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер. Это стало одной из причин военных переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Нигере в 2020 - 2023 годах.

Военное руководство Мали, как и власти соседних Нигера и Буркина-Фасо, разорвало отношения с Францией и рядом западных стран.

Новости по теме

Алиев заявил о планах расширения экономического сотрудничества с Украиной

Британские военные опровергли сообщения о сбитых ими российских дронах над Украиной

Алиев заявил о "прекрасных возможностях" у Баку и Киева по совместному производству продукции ВПК

Международный аэропорт Тегерана возобновил работу

США разрешили оплачивать расходы на адвокатов для Мадуро за счет средств из Венесуэлы

Что случилось этой ночью: суббота, 25 апреля

В МИД Ирана заявили, что Аракчи не планирует контактов с США в Пакистане

Бессент заявил, что США не планируют продлевать разрешение на покупку российской нефти

США и Иран могут возобновить переговоры в выходные в Пакистане

США разместили в ОАЭ эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1908 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9128 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов