CNN назвал блокаду Штатами Ормуза фактором неопределенности для переговоров

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Организация второго раунда переговоров США и Ирана находится под вопросом, в том числе из-за сохраняющейся американской блокады иранских портов, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с темой.

По их словам, блокада Соединенными Штатами иранских портов лишь усиливает неопределенность в отношении второго раунда переговоров.

Сначала Иран отправлял по частным каналам сигналы США, что и он готов отправить делегацию в Исламабад для продолжения переговоров с американцами, говорят собеседники телекомпании. В Тегеране также ожидали, что американскую делегацию вновь возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс. В таком случае во главе делегации Ирана должен был встать спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Но по словам чиновников, позднее Иран сообщил, что американскую блокаду иранских портов должны снять прежде, чем начнется следующий раунд прямых переговоров.

На данный момент, по словам сотрудников Белого дома, ни Вэнс, ни спецпредставитель президента Стив Уиткофф, ни зять президента Джаред Кушнер территорию США не покинули.

Хроника 28 февраля – 21 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
