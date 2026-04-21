Вэнс, Рубио и Хегсет прибыли на встречу в Белый дом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс приехал в Белый дом на встречу при том, что планы его поездки в Пакистан на переговоры с Ираном остаются неясными, сообщает CNN.

Ожидалось, что Вэнс утром отбудет в Исламабад, но его вылет поставили на паузу, а пока американские чиновники встречаются для обсуждения дальнейших действий. По информации CNN, кроме Вэнса в Белый дом также прибыли шеф Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил в соцсети, что в США пока остаются и спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые также должны принять участие в переговорах с Ираном.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер все еще в США. Борт Министерства внутренней безопасности, на котором они должны были вылететь из Майами в Европу и оттуда - в Пакистан, несколько минут назад улетел в Вашингтон, округ Колумбия", - написал он и предположил, что, "может быть, у них назначена встреча с президентом США Дональдом Трампом".