Аракчи назвал блокаду Штатами иранских портов нарушением перемирия

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что продолжающаяся блокада иранских портов США является нарушением условий прекращения огня.

"Блокада иранских портов - акт войны, и тем самым нарушение перемирия. Удар по коммерческому судну и взятие в заложники команды - нарушение еще более крупное", - написал он в соцсети X.

По его словам, тем не менее, иранские власти знают, как противостоять ограничениям, вводимым враждебными силами, и как защитить свои интересы.

Ранее CNN со ссылкой на источники передавал, что организация второго раунда переговоров США и Ирана находится под вопросом в том числе из-за сохраняющейся американской блокады иранских портов.

Впоследствии стало известно, что поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном отложена. Вице-президент прибыл на совещание в Белый дом, куда также приехали госсекретарь США Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет.