Бомбардировщики ВВС США провели тренировочные вылеты из Англии в направлении Ближнего Востока

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, размещенные на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, во вторник провели тренировочные вылеты в направлении Ближнего Востока, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

После вылета из Англии они пролетели вдоль западного побережья Испании над Атлантикой, а затем, пройдя Гибралтарский пролив, взяли курс на Ближний Восток.

В последние дни стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-52H Stratofortress на фоне приближающегося окончания перемирия с Ираном выполняют тренировочные полеты на западе Англии продолжительностью примерно полтора часа.

На авиабазе Фэрфорд в настоящее время размещено 15 тяжелых бомбардировщиков B-1B Lancer и восемь B-52H, которые ранее были задействованы в нанесении ударов по иранским целям.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана, поскольку хрупкое 14-дневное перемирие приближается к своему истечению в среду, а соглашения пока не предвидится.

"Я ожидаю бомбардировок, потому что считаю, что это более правильный подход", - сказал Трамп в эфире телеканала CNBC. "Мы готовы. Военные рвутся в бой", - подчеркнул он.

На вопрос ведущего программы Squawk Box о возможности продления перемирия он ответил: "Я не хочу этого делать. У нас не так много времени".